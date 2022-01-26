"Готовы даже к полному захвату Украины": в Госдепе сделали тревожное заявление о вторжении Путина

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Запад готов к реагированию на разные сценарии, вплоть до полного захвата Украины.
Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".
"Если российские военные пойдут на захват, это разрушит все принципы международной безопасности, это нельзя оставить безнаказанным. Мы рассматриваем также сценарии гибридной атаки. Для России должны быть последствия", – сказала она.
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Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Кроме того, генерал ВСУ Сергей Кривонос успокоил украинцев. По его словам, блицкриг у Путина не получится. Он заявил, что не стоит рассматривать вопросы агрессии России, учитывая только количественный состав ее армии.
- А глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у России недостаточно сил для вторжения.
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