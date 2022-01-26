"Готовы даже к полному захвату Украины": в Госдепе сделали тревожное заявление о вторжении Путина

В США рассматривает несколько сценариев, которые может задействовать Россия

Венди Шерман. Фото: коллаж "Сегодня"

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Запад готов к реагированию на разные сценарии, вплоть до полного захвата Украины.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".

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"Если российские военные пойдут на захват, это разрушит все принципы международной безопасности, это нельзя оставить безнаказанным. Мы рассматриваем также сценарии гибридной атаки. Для России должны быть последствия", – сказала она.

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