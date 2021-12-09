В Украину едет Эммануэль Макрон — когда и зачем

Официальный визит президента предусматривает приезд и первой леди Франции/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

Посольство Украины в Париже работает над организацией визита президента Французской Республики Эммануэля Макрона в нашу страну. Французский лидер намерен посетить Киев, однако дата все еще не согласована.

Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Український тиждень.

Реклама

В ожидании

"Мы уже больше года готовимся к визиту. Первые полгода был карантин, все остановилось. А сейчас ситуация такова: и мы, и МИД Франции готовимся к этому визиту. Посольство находится в постоянном диалоге с Елисейским дворцом и МИДом Франции. Нам подтверждают, что намерение посетить Украину стопроцентное, но дату еще определяют. На днях я общался с его дипломатическими советниками, ныне президент Франции едет в Персидский залив – три страны за два дня, а следующий визит запланирован к нам. Когда это будет – в декабре или в начале следующего года, – еще не знаем", – отметил дипломат.

Двухсторонние отношения