До України їде Еммануель Макрон – коли і навіщо

Офіційний візит президента передбачає приїзд і першої леді Франції/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

Посольство України у Франції працює над організацією візиту президента Французької Республіки Еммануеля Макрона до нашої країни. Французький лідер має намір відвідати Київ, проте дату все ще не погоджено.

Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю виданню Український тиждень.

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В очікуванні

"Ми вже понад рік готуємося до візиту. Перші пів року був карантин, усе зупинилося. А нині ситуація така: і ми, і МЗС Франції й далі готуємося до цього візиту. Посольство перебуває в постійному діалозі з Єлисейським палацом та з МЗС Франції. Нам підтверджують, що намір відвідати Україну стовідсотковий, але дату ще визначають. Днями я спілкувався з його дипломатичними радниками, нині президент Франції їде до Перської затоки – три країни за два дні, а наступний візит заплановано до нас. Коли це буде – чи в грудні, чи на початку наступного року, – ще не знаємо", – зазначив дипломат.

Двосторонні відносини