В США назвали цель визита Блинкена в Украину

Энтони Блинкен едет в Киев / Фото: Reuters

Соединенные Штаты подтвердили визит в Украину госсекретаря Энтони Блинкена. Сообщение о цели визита появилось на странице Государственного департамента США.

В сообщении говорится, что поездка в Киев и Берлин следует за обширными переговорами с европейскими союзниками о едином подходе к устранению угрозы, которую представляет Россия для Украины.

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Сначала Блинкен приедет в Киев, где 19 января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Целью встречи названо "укрепление приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".

За этим последует ряд встреч с сотрудниками посольства США в Украине и их семьями, чтобы спланировать порядок действий в случае перехода России к прямой агрессии.

После этого 20 января Блинкен поедет в Германию для обсуждения дипломатических контактов с Россией и совместных усилий по сдерживанию российской агрессии против Украины.

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"Поездка и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и продолжающейся агрессией против Украины", — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Темы переговоров в Киеве

В свою очередь МИД Украины сообщает, что Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба проведут переговоры по ряду вопросов. Среди них:

дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России, практическая поддержка Украины со стороны США;

активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта;

широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в безопасной, торговой, инвестиционной и других сферах.

Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии, отмечает министерство.

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