В США назвали цель визита Блинкена в Украину

Энтони Блинкен едет в Киев / Фото: Reuters
Соединенные Штаты подтвердили визит в Украину госсекретаря Энтони Блинкена. Сообщение о цели визита появилось на странице Государственного департамента США.
В сообщении говорится, что поездка в Киев и Берлин следует за обширными переговорами с европейскими союзниками о едином подходе к устранению угрозы, которую представляет Россия для Украины.
Сначала Блинкен приедет в Киев, где 19 января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Целью встречи названо "укрепление приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".
За этим последует ряд встреч с сотрудниками посольства США в Украине и их семьями, чтобы спланировать порядок действий в случае перехода России к прямой агрессии.
После этого 20 января Блинкен поедет в Германию для обсуждения дипломатических контактов с Россией и совместных усилий по сдерживанию российской агрессии против Украины.
"Поездка и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и продолжающейся агрессией против Украины", — говорится в сообщении Госдепартамента США.
Темы переговоров в Киеве
В свою очередь МИД Украины сообщает, что Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба проведут переговоры по ряду вопросов. Среди них:
- дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России, практическая поддержка Украины со стороны США;
- активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта;
- широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в безопасной, торговой, инвестиционной и других сферах.
Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии, отмечает министерство.
Угроза вторжения России
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