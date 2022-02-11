В СНБО рассмотрели вопросы безопасности: Данилов рассказал детали

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На выездном заседании Совета национальной безпасности и обороны Украины в Харькове было рассмотрен ряд внутренних и внешних угроз для безопасности страны.
Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Первый вопрос, который рассматривали – вопрос об общей ситуации и обеспечении национальной безопаности от внутренних и внешних угроз. Вопрос рассматривался в тайном режиме", – рассказал он.
Во время заседания глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко доложил о ситуации возле украинских границ.
"В рамках рассмотрения этого вопроса был отдельный доклад – рассматривались риски для морского судоходства в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом военно-морских учений районы Черного и Азовского морей", – сообщил Данилов.
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