РФ сдала себя "с потрохами" на Донбассе – ростовский суд уже "трясут"

Ростовский суд объяснил, откуда в приговоре взялись российские войска на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону проводится служебная проверки в связи с публикацией приговора по делу о коррупции, в котором подтверждается присутствие российских войск на оккупированной территории украинского Донбасса.

Об этом сообщает Znak со ссылкой на источник в судебном корпусе Ростова-на-Дону.

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По словам собеседника издания, в проверке участвует в том числе областной судебный департамент.

"Ситуация непростая. С одной стороны, это законное вынесенное решение суда, с другой – есть вопросы к самой сути изложенных в приговоре фактов", – сказал источник.

Что известно?

Решение принимал судья Кировского районного суда в Ростове-на-Дону Леонард Шолохов. В обвинительном приговоре о взяточничестве он упомянул воинские части Вооруженных сил России, дислоцирующиеся на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Приговор вынесли местному жителю по фамилии Забалуев.

В решении суда говорилось, что он работает заместителем регионального управления по военному питанию "АУП № Ростов-на-Дону" ООО "Технология". Его признали виновным в посредничестве при передаче ежемесячных взяток в размере 90 тысяч рублей главному санитарному врачу Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа. За эти деньги чиновник не должен был мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.

Забалуев частично признал вину и сказал в показаниях, что в его обязанности входили "заказ, оплата и загрузка машин необходимым продовольствием", а также "создание необходимого запаса на складе".

По словам обвиняемого, поставки продовольствия в так называемые "ДНР" и "ЛНР" осуществлялись раз в две недели, для чего формировалась колонна из более чем 70 грузовых машин. Среди продуктов были мука, консервы, свежие овощи.

Вскоре с сайта суда текст приговора удалили.

После того, как информация о приговоре попала в СМИ, в Кировском районном суде Ростова-на-Дону сказали, что на сайте опубликовали "обезличенный приговор", в котором "приведены показания подсудимого".

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"В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что Вячеслав Забалуев показал такое – и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", – сказали в суде.

Также напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что речь идет "об ошибке тех, кто писал этот текст", так как "никаких Вооруженных сил России на территории самопровозглашенных республик не было и нет".

Тем временем никакого прогресса в восстановлении мира на Донбассе не намечается. 15 декабря в Брюсселе во время саммита "Восточного партнерства" удалось собраться участникам "Нормандской четверки", правда, без главного виновника войны на Донбассе – президента России Владимира Путина.