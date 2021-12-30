В РФ вступились за Медведчука из-за новых санкций

Мария Захарова (слева) и Виктор Медведчук (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух новых каналов окружения народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. В российском МИД уже отреагировали.
Об этом сообщает ТАСС.
В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине "еще не достигали таких масштабов".
"Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится в Украине", – сказала она.
По словам Захаровой, сейчас в Украине происходит якобы "вымарывание любой альтернативной точки зрения, а все потому что ОБСЕ молчит".
Санкции против Медведчука
- В начале октября Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористическим организациям ("ЛНР"/"ДНР").
- В начале этого года СНБО ввел санкции против нардепа, его супруги Оксаны Марченко и активов, которыми они владеют.
- 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne.
- Тогда глава государства заявил, что это было трудное решение, однако каналы, попавших под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.