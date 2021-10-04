В Кремле ответили, встретится ли Путин с Зеленским до конца года

Путин и Зеленский никак не могут договориться о личной встрече. Коллаж "Сегодня"

В Кремле считают маловероятной встречу президентов Украины и России до конца года и снова намекают, что камень преткновения – это темы разговора.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Кореспондент.

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На вопрос о возможности встречи до конца года он ответил: "Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось".

По его словам, Путин якобы никогда не отказывался от возможности встречи с Зеленским.

"Более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И вот здесь как раз никакого продвижения мы пока не зафиксировали", – подчеркнул Песков.

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Зеленский и Путин никак не могут договориться

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

А в последнее время главной проблемой стало то, что Киев обязательно хочет включить вопрос Крыма в переговоры, но вот Кремль наотрез отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет встретиться.

В Кремле постоянно заявляют, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечают, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи, либо обвиняют Киев в невыполнении предыдущих договоренностей.

Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в разговоре тет-а-тет Зеленский создаст проблемы Путину.