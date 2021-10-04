У Кремлі відповіли, чи зустрінеться Путін із Зеленським до кінця року

Путін і Зеленський ніяк не можуть домовитися про особисту зустріч. Колаж "Сьогодні"

У Кремлі вважають малоймовірною зустріч президентів України і Росії до кінця року і знову натякають, що камінь спотикання – це теми розмови.

Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає Кореспондент.

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На запитання про можливість зустрічі до кінця року він відповів: "Поки що, чесно кажучи, ніяких передумов для цього немає. Ніяких нових елементів тут теж не з'явилося".

За його словами, Путін нібито ніколи не відмовлявся від можливості зустрічі із Зеленським.

"Навіть більше, він говорив про те, що він теж готовий її провести, але спочатку добре б визначитися з тим, що два президенти могли б обговорювати. І ось тут якраз ніякого просування ми поки що не зафіксували", – підкреслив Пєсков.

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Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ширилися навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче внести питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.

У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але щоразу відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі, або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в розмові тет-а-тет Зеленський створить проблеми Путіну.