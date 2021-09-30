В ЕС мы пока не попадем: Кулеба объяснил, что делать Украине

Кулеба намекнул, что в ЕС Украины в ближайшее время не вступит. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул, что в ближайшей перспективе Украине не стоит рассчитывать на членство в Европейском Союзе. При этом отметил, что необходимо работать над более реальными проектами с ЕС. Об этом он сказал на брифинге.

Он призвал украинцев реально смотреть на вещи.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь – не тот уже Брюссель и река Эльба не та. Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами. Верить в лучшее – что получим то, что хотим, – но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас. Идет переговорный процесс", – сказал Кулеба.

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При этом министр отметил, что сейчас его больше всего в отношениях с ЕС интересуют не долгосрочные политические цели, а конкретные приземленные экономические результаты, а именно: интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, развитие нашего секторального сотрудничества, создание максимально комфортных условий для путешествий украинцев.

"Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с ЕС прежде, чем ЕС откроет для нас двери", – подчеркнул глава МИД Украины.

Перспективы Украины все более туманны?

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в ближайшие десять лет должна стать членом Европейского Союза. Вот только в Европе не все с этим согласны.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в свою очередь заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. По ее словам, вступление в ЕС подразумевает большое количество условий и, мол, Украина пока не подходит под требования членства в ЕС.

А в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст говорил, что Украина станет членом НАТО и ЕС через 15-20 лет. При этом он считает, что реформы в Украине можно было бы ускорить для евроинтеграции, если бы был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства Украины.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честном разговору, а не только требованиям реформ.