В Чернигове прощаются с нардепом Антоном Поляковым (фото, видео)

В Чернигове провожают Полякова в последний путь. Коллаж "Сегодня"

В Чернигов привезли гроб с нардепом Антоном Поляковым, который скончался 8 октября. В местной филармонии началась церемония прощания.

Так, гроб с телом политика подвезли к Черниговскому областному филармоническому центру на катафалке Cadillac Escalade.

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В 10:00 началось прощание с депутатом. В 11:45 пройдет отпевание в Спасо-Преображенском соборе, а в 13:00 его похоронят на кладбище "Яцево".

Люди начинают собираться в филармонии. Фото: "НАШ"

Принесли венок и от Верховной Рады.

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Депутаты в память о своем коллеге. Фото: "НАШ"

Вдова Полякова пришла одной из первых.

Фото: "Страна"

Приехал в Чернигов недавно уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков (по центру) возле здания филармонии. Фото: "Страна"

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Смерть Полякова

Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.

Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.

Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

Читайте также в нашей статье, кому мог мешать Поляков и могла ли его смерть быть убийством.