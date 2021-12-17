Ультиматум России по НАТО — Эстония дала ответ

Министр обороны Эстонии не считает договор с Россией по НАТО хорошей идеей / Коллаж "Сегодня"

Министр обороны Эстонии Каале Лаанет назвал совершенно неприемлемыми обнародованные в пятницу требования России к НАТО и призвал их отвергнуть. Оказалось, что Москва требует не только исключить присоединение к Североатлантическому Альянсу Украины, Молдовы и Грузии, но еще хочет и запретить размещение вооружений НАТО на территории стран, которые до 1997 года не входили в это объединение.

Отказ Эстонии появился на сайте издания Postimees.

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Неприемлемо!

"Требования России к НАТО абсолютно неприемлемы! Выполнение любой из перечисленных Российской Федерацией мер стало бы катастрофическим для европейской безопасности", — написал Лаанет в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что сейчас эскалация происходит не от стран НАТО, а со стороны России, которая продолжает стягивать свою армию к украинским границам.

Ситуация