Украина созывает срочные внеочередные консультации ТКГ

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После демонстративного голосования Госдумы по вопросу направления президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" Украина обратилась к ОБСЕ с предложением созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

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Сообщение

"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых "Л/ДНР" делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации РФ по поводу их позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа РФ", — говорится в сообщении.

Украинские политики считают, что решение российского парламента ведет к выходу Москвы из Минских соглашений.

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