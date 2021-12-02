"Угроза в адрес России": у Путина испугались заявления Зеленского о Крыме

Песков отреагировал на выступление Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Планы Украины вернуть свой Крым, который оккупировала Россия, в Кремле воспринимают, как намерение нападения на российскую территорию. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ZN.ua.

Ему не понравились слова президента Владимира Зеленского во вчерашнем обращении к Верховной Раде, который рассчитывает на возвращение полуострова. По его словам, такая риторика Киева не приближает прямые переговоры Украины и РФ.

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"Мы, конечно же, анализируем высказывания президента Зеленского. Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Это является прямой угрозой в адрес России и означает, что Киев готов силой посягнуть на российский регион", – сказал Песков.

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде, где, среди прочего, заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.

Также накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал фантастическую версию, почему Россия захватила Крым. Он считает, что на украинскую территорию посягали в НАТО.

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Оккупация Крыма