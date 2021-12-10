Угроза конфликта на всю Европу: в НАТО согласились на требование России

Столтенберг обратился к Российской Федерации: "Мы готовы к переговорам" / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на требование Российской Федерации заблокировать перспективу членства Украины и других стран восточной Европы в Североатлантический альянс отказом, но не исключил разговора о беспокойстве Москвы из-за действий Запада.

Об этом сообщает Интерфакс- Украина.

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Генсек НАТО объяснил, что переговоры по вопросам, которые озвучила Москва, возможны. Но речь не идет о компромиссе за счет Украины и ее права самостоятельно принимать решения.

"Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь", – сказал он.

Что предлагала Россия

Напомним, что 10 декабря в МИДе РФ сделали предупреждение о возможном масштабном конфликте в Европе из-за действий НАТО в Украине. Там отметили, что Альянс, "втягивает" Украину в себя, это в свою очередь может привести "к появлению ударных ракетных комплексов". Москва также потребовала возобновить диалог между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО.

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Без темы Украины в НАТО не прошли и переговоры Путина с Байденом 7 декабря. В Кремле просили Вашингтон предоставить гарантии по поводу непродвижения НАТО на восток.