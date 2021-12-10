Загроза конфлікту на всю Європу: у НАТО погодилися на вимогу Росії

Столтенберг звернувся до Російської Федерації: "Ми готові до перемовин" / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на вимогу Російської Федерації заблокувати перспективу членства України та інших країн східної Європи до Північноатлантичного альянсу відмовою, але не виключив розмови про занепокоєння Москви через дії Заходу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна .

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Генсек НАТО пояснив, що переговори щодо питань, які озвучила Москва, можливі. Але не йдеться про компроміс за рахунок України та її права самостійно ухвалювати рішення.

"Ми готові проводити переговори. Проте неможливі компроміси щодо права країн обирати свій шлях", – сказав він.

Що пропонувала Росія

Нагадаємо, що 10 грудня у МЗС РФ зробили попередження про можливий масштабний конфлікт у Європі через дії НАТО в Україні. Там зазначили, що Альянс, який "втягує" Україну в себе, в свою чергу може призвести "до появи ударних ракетних комплексів". Москва також вимагає відновити діалог між оборонними відомствами по лінії Росія-США та Росія-НАТО.

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Без теми України в НАТО не минули й переговори Путіна з Байденом 7 грудня. У Кремлі просили Вашингтон надати гарантії стосовно непросування НАТО на схід.