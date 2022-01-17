У Порошенко отобрали паспорт: работает ГБР

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

У пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко забрали паспорт на паспортном контроле в аэропорту "Киев".

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он рассказал, что в аэропорту их встретили следователи Государственного бюро расследований.

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Сам Порошенко в эфире телеканала "Украина 24" сказал: "Нас более 10 минут пограничники не допускают без объяснения каких-либо причин на территорию Украины. Я думаю, это провокация, которая подстрекает к массовым акциям. Мы призываем пограничников не выполнять преступные приказы Офиса президента и обеспечить мое конституционное право как гражданина Украины – доступ на территорию Украины".

Спустя некоторое время паспорт политику вернули и пропустили через пограничный контроль.

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Порошенко, выйдя из аэропорта, обратился к своим сторонникам. Первым делом он рассказал им, что пограничники "устанавливали его личность".

"Они забрали мой паспорт. Они объясняли это, что они должны установить мою личность. Потому что у них большие сомнения, что я являюсь Порошенко. Они более 15 минут проверяли мой обычный общегосударственный биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию Украины. Так сильно они нас ждали, так сильно они нас боятся", – сказал политик.

По словам Порошенко, ситуацию удалось решить исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров их рейса было огромное количество журналистов.

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В чем подозревают Порошенко?