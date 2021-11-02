Министр обороны Таран подал подал в отставку

Министр уходит с занимаемой должности / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Украины Андрей Таран официально подал заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", – говорится в сообщении.

Андрей Таран родился 4 марта 1955 года в семье военного в Германии, в городе Франкфурт-на-Одере.

В 1977 году он окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника.

В 1987 году окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве по специальности "управление боевыми действиями".

С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны. 4 марта 2020 года Верховная рада IX созыва утвердила Андрея Тарана министром обороны Украины.

Работал в должности атташе по обороне при посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки и представителем министерства обороны Украины при постоянном представительстве Украины в ООН.

Участник антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Занимал должность руководителя Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Участвовал в работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

4 марта 2020 года назначен на должность министра обороны Украины.

Награжден Орденом Богдана Хмельницкого 2 и 3 степеней, многочисленными наградами Министерства обороны Украины и других государственных структур Украины. Женат, имеет детей.

Предыстория

Журналист Дмитрий Гордон заявлял том, что в ближайшее время могут отправить в отставку по меньшей мере двух министров правительства – главу Минобороны Андрея Тарана и Минюста Дениса Малюську. По мнению Гордона, Таран не годится для поста министра обороны и развел в армии беспорядок.

Реклама

"Андрею Тарану приготовиться на выход надо. Потому что тот "совок", который он развел в армии, и "безладдя", которое царит там сегодня, в армии воюющей страны, это не дело. Он не годится для поста министра обороны и он должен уйти в отставку. И он уйдет в отставку – его скоро заменят", – подчеркнул журналист.

Кадровые перестановки в Кабмине

1 ноября заявление об увольнении написал вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Также Алексей Резников подал заявление на увольнение с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Уже тогда ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам.

Реклама

13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.