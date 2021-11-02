Міністр оборони Таран подав у відставку

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Міністр оборони України Андрій Таран офіційно подав заяву про відставку з посади. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Telegram .

"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України", – йдеться у повідомленні.

Андрій Таран народився 4 березня 1955 року в родині військового у Німеччині, у місті Франкфурт-на-Одері.

1977 року він закінчив Київське вище зенітне ракетне інженерне училище, здобувши спеціальність військового інженера-радіотехніка.

1987 року закінчив Військову академію ППО Сухопутних військ у Києві за спеціальністю "управління бойовими діями".

З 1992 року служив у центральному апараті Міноборони. 4 березня 2020 року Верховна рада ІХ скликання затвердила Андрія Тарана міністром оборони України.

Працював на посаді аташе з оборони при посольстві України у Сполучених Штатах Америки та представником міністерства оборони України при постійному представництві України в ООН.

Учасник антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Брав участь у роботі Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

4 березня 2020 року призначений на посаду міністра оборони України.

Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів, численними нагородами Міністерства оборони України та інших державних структур України. Одружений, має дітей.

Передісторія

Журналіст Дмитро Гордон заявляв тому, що найближчим часом можуть відправити у відставку щонайменше двох міністрів уряду – голову Міноборони Андрія Тарана та Мін'юсту Дениса Малюську. На думку Гордона, Таран не підходить для посади міністра оборони і розвів в армії безлад.

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"Андрію Тарану приготуватися на вихід треба. Тому що той "совок", який він розвів в армії, і "безладдя", яке панує там сьогодні, в армії країни, що воює, це не справа. Він не годиться для посади міністра оборони і він повинен піти у відставку. І він піде у відставку – його скоро замінять", – наголосив журналіст.

Кадрові перестановки у Кабміні

1 листопада заява про звільнення написав віце-прем'єр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Також Олексій Резніков подав заяву на звільнення з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

21 липня Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Вже тоді ходили чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам.

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13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим головою МВС .