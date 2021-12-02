Так Ярош не советник главнокомандующего? Неожиданный ответ ВСУ

Ярош (справа на фото) с Залужным. Коллаж "Сегодня"

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош на самом деле может и не быть официально советником главнокомандующего ВСУ. Об этом свидетельствует ответ пресс-службы Вооруженных сил Украины Українським новинам.

Военные сообщили, что еще до якобы назначения Яроша, в ВСУ был отменен в принципе институт советников.

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"20 ноября во время встречи с экспертами и волонтерами, поддерживающими Вооруженные силы Украины, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Валерий Залужный) своим приказом отменил в Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах", – говорится в ответе ВСУ на запрос СМИ.

Теперь вместо советников планируется создание общественных экспертных групп, формирование которых еще продолжается.

Назначение Яроша в ВСУ