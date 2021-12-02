Так Ярош не советник главнокомандующего? Неожиданный ответ ВСУ

Ярош (справа на фото) с Залужным. Коллаж "Сегодня"
Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош на самом деле может и не быть официально советником главнокомандующего ВСУ. Об этом свидетельствует ответ пресс-службы Вооруженных сил Украины Українським новинам.
Военные сообщили, что еще до якобы назначения Яроша, в ВСУ был отменен в принципе институт советников.
"20 ноября во время встречи с экспертами и волонтерами, поддерживающими Вооруженные силы Украины, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Валерий Залужный) своим приказом отменил в Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах", – говорится в ответе ВСУ на запрос СМИ.
Теперь вместо советников планируется создание общественных экспертных групп, формирование которых еще продолжается.
Назначение Яроша в ВСУ
- 2 ноября Дмитрий Ярош сообщил в Facebook, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил его своим советником. Экс-нардеп даже показал удостоверение, которое ему якобы выдали в Минобороны.
- Но уже на следующий день экс-кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский со ссылкой на свои источники заявил, что Ярош лишился поста советника.
- А вот на российском ТВ хорошо "подгорало" у пропагандистов из-за назначения Яроша в ВСУ. Ольга Скабеева назвала это ужасной новостью.