Тож Ярош не радник головнокомандувача? Несподівана відповідь ЗСУ

Ярош (праворуч на фото) із Залужним. Колаж "Сьогодні"

Колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош насправді може і не бути офіційним радником головнокомандувача ЗСУ. Про це свідчить відповідь пресслужби Збройних Сил України Українським новинам.

Військові повідомили, що ще до нібито призначення Яроша у ЗСУ було скасовано в принципі інститут радників.

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"20 листопада під час зустрічі з експертами та волонтерами, які підтримують Збройні сили України, головнокомандувач Збройних сил України (Валерій Залужний) своїм наказом скасував у Збройних силах України такий інститут, як радники на громадських засадах", – йдеться у відповіді ЗСУ на запит ЗМІ.

Наразі замість радників планується створення громадських експертних груп, формування яких ще триває.

Призначення Яроша у ЗСУ