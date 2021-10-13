Сына бывшего президента Украины ждет арест

Заседания по данному делу проходят в отсутствии обвиняемых /Коллаж "Сегодня"

В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и выбрал сыну бывшего Президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом говорится на сайте Высшего антикоррупционного суда.

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In absentia

"Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia). В случае задержания этого лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

Обвинения

В сообщении сказано, что действия подозреваемого квалифицированы по таким статьям УК Украины

ч. 3 ст. 27 – Организация совершения преступления;

ч. 2 ст. 205 – Фиктивное предпринимательство;

ч. 5 ст. 27 – Пособничество в организации преступления;

ч. 5 ст. 191 – Присвоение и растрата государственного имущества;

ч. 3 ст. 209 – Легализация и отмывание преступных доходов.

Подозреваемый

Предположительно, дело касается захвата земель Межигорья, которое ненадолго стало резиденцией четвертого президента Украины Виктора Януковича.

7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России.

25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына.

Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.

Данное решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.

Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру, которые "являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением".