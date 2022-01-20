Судья по делу Порошенко "внезапно исчез" и оставил после себя записку

Судья Печерского районного суда Алексей Соколов / Фото: Коллаж: Сегодня

Следственный судья Печерского райсуда столицы Алексей Соколов, который вынес решение по мере пресечения пятого президента Петра Порошенко, внезапно взял отпуск. Об этом рассказал пресс-секретарь суда Виталий Чергавый, пишет Укринформ.

"Сегодня судья находится в отпуске. Как будет дальше – неизвестно", – сказал он.

На двери кабинета судьи записка, что с 20 числа он в отпуске.

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Суд по делу Порошенко переносили два раза. 17 января судье Соколову, который должен объявлять решение о мере пресечения Петру Порошенко, якобы стало плохо. Вскоре канцелярия Печерского райсуда Киева опровергла информацию, они сообщили, что Соколов находится в совещательной комнате. Там он пробыл 5 часов, но суд вскоре было решено перенести на 19-е число.

19 января Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Также он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей.