Судье в деле Порошенко стало плохо: вызвали скорую — СМИ

Судье Печерского суда Алексею Соколову, который должен объявлять решение о мере пресечения Петру Порошенко, стало плохо. Ему вызвали "скорую помощь", сообщил ведущий митинга в поддержку Порошенко.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.
В свою очередь в Печерском суде сообщили, что информация не соответствует действительности. Об этом сообщает телеканал "Украина 24".
Кто такой Алексей Соколов
Алексей Соколов был назначен судьей Печерского районного суда указом самого Петра Порошенко в 2017 году.
Он рассматривал дело блогера Маруси Зверобой, которую обвиняли в угрозах убийством в адрес президента Владимира Зеленского.
Также Соколов принимал решение об аресте главы правления завода "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандры, которого подозревают в махинациях во время закупок для военных.
Дело против Порошенко
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Порошенко подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- 17 января в 11.00 началось заседание Печерского суда, который должен принять решение о мере пресечения Петру Порошенко.
- Сам Петр Порошенко утром 17 января вернулся из заграничной поездки. Его встречала толпа сторонников в аэропорту "Киев".