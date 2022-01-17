Судье в деле Порошенко стало плохо: вызвали скорую — СМИ

Судье Печерского суда Алексею Соколову, который должен объявлять решение о мере пресечения Петру Порошенко, стало плохо. Ему вызвали "скорую помощь", сообщил ведущий митинга в поддержку Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.

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В свою очередь в Печерском суде сообщили, что информация не соответствует действительности. Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Кто такой Алексей Соколов

Алексей Соколов был назначен судьей Печерского районного суда указом самого Петра Порошенко в 2017 году.

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Он рассматривал дело блогера Маруси Зверобой, которую обвиняли в угрозах убийством в адрес президента Владимира Зеленского.

Также Соколов принимал решение об аресте главы правления завода "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандры, которого подозревают в махинациях во время закупок для военных.

Дело против Порошенко