Суд разрешил задержать Порошенко – СМИ

Порошенко хотят насильно доставить в суд. Коллаж "Сегодня"
Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко, который недавно выписал подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко, утвердил меру пресечения, которую прокуратура будет просить у суда.
Об этом сообщает Главком со ссылкой на три отдельных источника, приближенные к Офису генпрокурора.
Сообщается, что Симоненко якобы уже подписал ходатайство на арест подозреваемого с возможностью внесения залога в миллиард гривен.
Источники также отмечают, что генпрокурор Ирина Венедиктова сейчас в отпуске, но при этом все равно находится в Киеве.
Как сообщает Страна со ссылкой на "Українські новини", уже и Печерский суд Киева дал согласие на задержание Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Источник в правоохранительных органах сообщил, что соответствующее решение принято сегодня утром.
В то же время адвокаты Порошенко заявили на брифинге, что ничего не знают о решении суда касательно задержания подозреваемого.
Порошенко тоже скоро ждет суд?
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли и "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций т.н. "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.