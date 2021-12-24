Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть События

Суд разрешил задержать Порошенко – СМИ

Сергей Мартынец
24 декабря, 14:40
Прокуроры определились, какую меру пресечения будут просить для подозреваемого

Порошенко хотят насильно доставить в суд. Коллаж "Сегодня"

Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко, который недавно выписал подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко, утвердил меру пресечения, которую прокуратура будет просить у суда.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на три отдельных источника, приближенные к Офису генпрокурора.

Реклама

Сообщается, что Симоненко якобы уже подписал ходатайство на арест подозреваемого с возможностью внесения залога в миллиард гривен.

Источники также отмечают, что генпрокурор Ирина Венедиктова сейчас в отпуске, но при этом все равно находится в Киеве.

Как сообщает Страна со ссылкой на "Українські новини", уже и Печерский суд Киева дал согласие на задержание Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Источник в правоохранительных органах сообщил, что соответствующее решение принято сегодня утром.

Реклама

В то же время адвокаты Порошенко заявили на брифинге, что ничего не знают о решении суда касательно задержания подозреваемого.

Порошенко тоже скоро ждет суд?

  • 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли и "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций т.н. "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
  • Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.