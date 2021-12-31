"Эпоха бедности не закончилась. Стыдно за своих": за что краснели Вятрович, Тищенко и другие депутаты в 2021 году

Мы спросили у народных депутатов: "А за что вам стыдно в Верховной Раде в уходящем году?" / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада в уходящем 2021-м стала свидетелем не одного десятка скандалов. Вспомнить только ссору нардепа Камельчука с работником Управления государственной охраны из-за карантинных ограничений, неосторожные высказывания Третьяковой, и ДТП с участием Трухина. Бывшему главе партии "Слуга народа" Александру Корниенко даже пришлось объясняться за поведение нардепов.

Стоит отметить, что скандалы касались не только "зеленых". Одиозные высказывания, срывы голосований и перепалки в прямых эфирах. А за что стыдно самим избранникам? Об этом они признались сайту "Сегодня".

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Испанский стыд за коллег

Представитель монобольшинства Александр Качура не скрывает, что стыдно ему за своих же напарников во фракции:

"Стыдно за коллег, что некоторые своим поведением нивелируют вообще парламентаризм. Стыдно за то, что многое не сделали. Стыдно за то, что приоритет неверно выстраивали. У нас все-таки социальное государство, где в первую очередь на эти вопросы следует уделять внимание", — сказал нардеп в комментарии "Сегодня".

Его коллега Алексей Мовчан тоже стыдится выходок "слуг народа", но оправдывает это несовершенством общества:

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"Стыдно было многократно, если честно, за отдельных коллег, в том числе и из нашей фракции, и не только. Но парламент — это срез общества и ты не можешь сделать так, чтобы здесь были только идеальные люди, или добросовестные, или старательные. Здесь точно будут такие, которые будут хотеть заниматься коррупцией, будут нести какую-то ахинею с экранов телевизоров или с трибуны. Потому что такое у нас общество, есть разные люди и не все мы идеальны".

Ярослав Железняк из фракции "Голос" вместе с журналистом нашего сайта вспоминает самые громкие скандалы уходящего года:

"Ой, за многих. Начиная с этой историей с ДТП с господином Трухиным и заканчивая поведением депутатов. Я честно и откровенно не воспринимаю это как миссию или призвание и хотелось бы, чтобы люди, как в офисе нормально себя ведут, так вели себя и в зале Верховной Рады".

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Отсутствие уважения

Вадим Ивченко, который прошел в парламент по списку "Батькивщины", сетует на президентскую фракцию, мол, они не слышат глас народа.

"Монобольшинство не слышит оппозицию и оппозиция перестала уважать монобольшинство, поскольку монобольшинство просто думает, что они главные, что их законопроекты интересны и самое главное — эти законопроекты отвечают на глобальные вопросы людей", — жалуется нашему изданию политик.

Невыполненные обязательства

Представитель фракции "Голос" в парламенте Андрей Осадчук винит власть в пустых обещаниях:

"Мне очень стыдно, что монокоалиция и наш президент дает много обещаний нашим союзникам, а мы их не выполняем и становимся зависимыми от союзников, которых постоянно обманываем. Для меня огромная драма, что в повестке дня так и нет реформы СБУ. Это то, что обещали полтора года. Это позор, на самом деле, я не знаю, что с этим делать, мы давили всеми возможными инструментами и ресурсами, будем продолжать это делать, но это вина Зеленского и "слуг народа".

Народный депутат Юрий Загородний из "ОПЗЖ" также жалеет о том, что, нет никаких сдвигов в социальной и тарифной сферах.

"К сожалению, Верховная Рада не смогла принять целый пакет законодательных инициатив, которые изменили бы ситуацию в экономике Украины. Поэтому такой низкий жизненный уровень украинцев останется. Ничего Рада не сделала, чтобы снизить тарифную нагрузку. К сожалению, парламент ничего не сделал для того, чтобы, как обещал президент Украины, завершить эпоху бедности. После эпохи бедности началась эпоха нищенства", — сказал политик в эксклюзивном комментарии "Сегодня".

Неоднозначные голосования

Сергей Соболев из фракции "Батькивщина" обвиняет парламентариев от других политических сил в принятии, по его мнению, бесполезных законопроектов. Например, об игорном бизнесе, который не принес должного дохода в бюджет:

"Если к этому еще добавить огромные проблемы, которые возникнут в связи с легализацией игорного бизнеса, все, что сопутствует: незаконная продажа алкоголя, наркотики, если к этому еще добавить лудоманию — страшную болезнь, которой по официальной статистике болеет 6% играющих в азартные игры, когда люди выносят из дома последнее, вы можете представить результаты этого законодательного акта для Украины. Большего уничтожения, большего аморального действия, которого можно было бы ожидать от этой Верховной Рады, трудно даже представить".

Нина Южанина от "Евросолидарности" тоже не довольна законодательными инициативами, которые были проголосованы под куполом.

"Что касается экономики, это проекты законов, которые усложнили работу бизнеса, или вообще сделали ее невыносимой. Совершенно разрушили налоговую систему, подходы и принципы Налогового кодекса. Это блок так называемая "Десятка от Гетманцева" — законы, разрушающие экономику", — говорит Южанина.

Политические провалы

Еще один член фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович называет 2021-й годом неиспользованных возможностей украинского государства:

"Президент Зеленский до сих пор имеет абсолютную беспрецедентную концентрацию власти в своих руках и, к сожалению, не использует ее для укрепления Украины. Самым большим информационным упоминанием о 2021-м году будет дело "вагнеровцев", провал этой спецоперации и ложь, которую мы системно слышали от высшего руководства власти, включая президента. И, к сожалению, очень серьезные провалы во внешней политике. Я считаю, что окончание года — это дипломатическое фиаско Украины", — подытожил политик.

"Неправильные СМИ"

Заместитель главы самой численной фракции парламента Николай Тищенко спускает всех псов на СМИ. Мол, те искажают действительность: