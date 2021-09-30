"Дыма без огня не бывает" – почему заговорили об отмене безвиза Украины с ЕС

В Европе заговорили о возможной отмене безвиза с Украиной /Коллаж "Сегодня"

Ранее СМИ сообщали, что Соглашение об отмене визовых требований подписали посол Перу в Польше и Украине Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона. Документ ЕС якобы датирован 27 сентября и был выпущен во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Отмечалось, что такое решение принято из-за того, что граждане упомянутых стран нарушают правила безвизового режима и используют его, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище. Об отмене безвиза для Украины заговорили в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Чехии.

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Редакция сайта "Сегодня" собрала мнения о слухах вокруг этой темы.

Об отмене безвиза для Украины заговорили в нескольких странах Европы / Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

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Безвиз не могут отобрать моментально

Многие эксперты сходятся во мнении, что прятать загранпаспорт в дальнюю полку украинцам ещё рано.

Константин Грищенко считает, что Украине не грозит отмена безвиза / Фото: https://www.ukrinform.ua/

Бывший министр иностранных дел Украины (2003-2005 и 2010-2012 гг.) Константин Грищенко считает, что Украине не грозит отмена безвиза с ЕС.

"Я не вижу угрозы для нашего безвиза, поскольку если даже и было какое-то увеличение по отдельным странам тех, кто обращался за предоставлением убежища или остается вне определенного Шенгенской зоной срока пребывания — это незначительные нарушения, которые не могут иметь существенное влияние на продолжение для Украина безвизового режима", сказал "Сегодня" экс-министр.

Грищенко также добавил, что расценивает сообщение в СМИ о возможной отмене безвиза, как утечку информации, которую "кто-то использует определенным образом".

Подобное мнение высказал журналистам нашего сайта и ещё один бывший глава ведомства — екс-министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин:

"Сегодня никто у нас безвиз не забирает, можно успокоиться. Кстати, есть специальная процедура, которую мы прописали: если начнется реальная дискуссия в Евросоюзе, то никто у нас мгновенно это не отберет. То есть, из ничего решение не принимается"

Климкин признает, что дыма без огня не бывает и некоторые страны ведут дискуссии о нарушения законов гражданами Украины. Кроме того, жалуются на проблемы с верховенством права в нашей стране.

"Я не вижу никаких проблем и повода для паники", — Климкин / Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Но раздувание скандала, по словам Климкина, может сыграть на руку стране-агрессору.

"И поэтому я не вижу никаких проблем и повода для паники — это только на Кремль работать. И сам факт дискуссии в ЕС — это подарок Кремлю. Но надо говорить с ЕС по техническим вопросам и, я так понимаю, это мы делаем. Ну а все эти сообщения о том, что заберут безвиз сейчас или в ближайшее время — это чистый фейк", — заявил бывший глава МИД Украины.

В Европе будет некому работать

Политолог-международник Максим Яковлев уверен, что на подобные сигналы со стороны европейского сообщества реагировать стоит. Но хуже будет не нам.

"Надо учитывать, что есть некоторые страны, в том числе и наши соседи, которые зависят от нашей рабочей силы. И не только рабочей силы, например в период пандемии и сама Польша очень хорошо зарабатывала на наших студентах. И в Словакию тоже едет много наших сограждан. Поэтому есть часть стран ЕС, которые заинтересованы в наших гражданах и в том, чтобы они могли легче туда добраться", – заметил Яковлев.

В случаи отмены безвиза количество трудовых мигрантов сократится / Фото: УНИАН

Однако, если все же ЕС отменил бы Украине безвиз, это могло бы даже сыграть на руку украинскому правительству. Об этом в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Николай Александров:

"В таком случае количество трудовых мигрантов несколько сократится. Это сыграет, возможно, на руку нашему правительству, которое уже два года обещает, что вернет заробитчан домой. Возможно, так они частично и вернутся. Но много стран Европы — Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии, частично Германия, — уже довольно серьезно зависят от украинских трудовых мигрантов. Они будут давать больше рабочих виз, и все равно будут приглашать украинцев на работу. И украинцы будут с удовольствием ехать, потому что им выгодно. На трудовой миграции это сильно не отобразится. Отобразится на туристическом потоке, уйдут лоукостеры и так далее. А на работу дороже ездить не станет", — сказал он.

Паниковать рано: украинские чиновники опровергают информацию

На слухи об отмене безвиза отреагировала и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, эти сообщения не соответствуют действительности.

"Я расцениваю это, как инсценировку перед саммитом Украина-ЕС. Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция основана на официальном отчете Европейского союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановке безвиза. А он говорит о том, что Украина соответствует безвизовым критериям", — сказала Стефанишина в эфире канала "Украина 24".

Вице-премьер отметила, что в ежегодном отчете ЕС, который опубликовали более месяца назад, говорится о том, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению.

"Эти негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран", — добавила она.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина / Фото: ТСН

Германия въезд для Украины не ограничит

Фейком информацию о том, что в Европейском Союзе подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан назвал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишиневе, — ред.). Я получил информацию в Берлине и в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", — заявил президент Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал отмену безвиза фейком / Фото: Flickr

Поэтому несмотря на слухи, которые распространяются вокруг нашей страны, украинцам не стоит судорожно сдавать билеты на заграничный рейсы. В любом случае, процедура расторжения документов о безвизовом режиме займет не одну неделю. И судя по тому, какие дивиденды получают европейские страны, приглашая на работу украинцев, Евросоюз не готов идти на столь радикальный шаг.