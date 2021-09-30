"Диму без вогню не буває" — чому заговорили про скасування безвізу України з ЄС

Раніше ЗМІ повідомляли, що Угоду про скасування візових вимог підписали посол Перу в Польщі та Україні Альберто Ефраін Вілфред Салас Бараона. Документ ЄС нібито датований 27 вересня і був випущений під час поїздки президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн по Західних Балканах.

Зазначалося, що таке рішення прийнято тому, що громадяни згаданих країн порушують правила безвізового режиму і використовують його, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необгрунтовані клопотання про притулок. Про скасування безвізу для України заговорили в Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та Чехії.

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Редакція сайту "Сьогодні" зібрала думки про чутки навколо цієї теми.

Про скасування безвізу для України заговорили в кількох країнах Європи / Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

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Безвіз не можуть відібрати моментально

Багато експертів сходяться на думці, що ховати закордонний паспорт далеко на полицю українцям ще зарано.

Костянтин Грищенко вважає, що Україні не загрожує скасування безвізу / Фото: https://www.ukrinform.ua/

Колишній міністр закордонних справ України (2003-2005 та 2010-2012 рр.) Костянтин Грищенко вважає, що Україні не загрожує скасування безвізу з ЄС.

"Я не бачу загрози для нашого безвізу, оскільки якщо навіть і було якесь збільшення за окремими країнами тих, хто звертався за наданням притулку чи залишається поза визначеного Шенгенською зоною терміну перебування — це незначні порушення, які не можуть мати істотного впливу на продовження для Україна безвізового режиму", сказав "Сьогодні" ексміністр.

Грищенко також додав, що розцінює повідомлення в ЗМІ про можливе скасування безвізу, як витік інформації, яку "хтось використовує певним чином".

Подібну думку висловив журналістам нашого сайту і ще один колишній глава відомства — ексміністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін:

"Сьогодні ніхто у нас безвіз не забирає, можна заспокоїтися. До речі, є спеціальна процедура, яку ми прописали: якщо почнеться реальна дискусія в Євросоюзі, то ніхто у нас миттєво це не відбере. Тобто, з нічого рішення не приймається"

Клімкін визнає, що диму без вогню не буває і деякі країни ведуть дискусії про порушення законів громадянами України. До того ж, скаржаться на проблеми з верховенством права в нашій країні.

"Я не бачу жодних проблем і приводів для паніки", — Клімкін / Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Та роздування скандалу, на думку Клімкіна, може зіграти на руку країні-агресору.

"І тому я не бачу жодних проблем і приводу для паніки — це тільки на Кремль працювати. І сам факт дискусії в ЄС — це подарунок Кремлю. Та треба говорити з ЄС щодо технічних питань і, я так розумію, це ми робимо. Ну а всі ці повідомлення про те, що заберуть безвіз зараз чи найближчим часом — це чистий фейк", — заявив колишній глава МЗС України.

В Європі буде нікому працювати

Політолог-міжнародник Максим Яковлєв упевнений, що на подібні сигнали з боку європейської спільноти реагувати варто. Проте гірше буде не нам.

"Треба враховувати, що є деякі країни, зокрема наші сусіди, які залежать від нашої робочої сили. І не тільки робочої сили, наприклад в період пандемії і сама Польща дуже добре заробляла на наших студентах. І в Словаччину теж їде багато наших співгромадян. Тому є частина країн ЄС, які зацікавлені в наших громадянах і в тому, щоб вони могли легше туди дістатися", — зауважив Яковлєв.

У випадку скасування безвізу кількість трудових мігрантів скоротиться / Фото: уніан

Однак, якщо все ж ЄС скасував би Україні безвіз, це могло б навіть зіграти на руку українському уряду. Про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Микола Александров:

"У такому випадку кількість трудових мігрантів дещо скоротиться. Це зіграє, можливо, на руку нашому уряду, який вже два роки обіцяє, що поверне заробітчан додому. Можливо, так вони частково й повернуться. Але багато країн Європи — Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії, частково Німеччина, — вже досить серйозно залежать від українських трудових мігрантів. Вони будуть давати більше робочих віз, і однаково запрошуватимуть українців на роботу. І українці з задоволенням їхатимуть, тому що їм вигідно. На трудовій міграції це сильно не відобразиться. Відобразиться на туристичному потоці, підуть лоукостери тощо. А на роботу дорожче їздити не стане", — сказав він.

Панікувати зарано: українські чиновники спростовують інформацію

На чутки про скасування безвізу відреагувала також віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, ці повідомлення не відповідають дійсності.

"Я розцінюю це, як інсценування перед самітом Україна-ЄС. Повністю можу спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму. Моя позиція заснована на офіційному звіті Європейського союзу, за результатами якого ухвалюється рішення про продовження чи припинення безвізу. А він каже про те, що Україна відповідає безвізовим критеріям", — сказала Стефанішина в ефірі каналу "Україна 24".

Віцепрем'єр зазначила, що в щорічному звіті ЄС, який опублікували понад місяць тому, йдеться про те, що кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення.

"Ці негативні цифри, які опублікували в ЗМІ, стосуються інших країн", — додала вона.

Віце-прем'єр з питань європейскої та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина / Фото: ТСН

Німеччина в'їзд для України не обмежить

Фейком інформацію про те, що в Європейському Союзі підняли питання про скасування безвізового режиму для України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан назвав і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

"Я прочитав це повідомлення з таким самим подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (в Кишиневі, — ред.). Я отримав інформацію в Берліні та в Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина", — заявив президент Німеччини.

Президент Німечини Франк-Вальтер Штайнмайєр назвав скасування безвізу фейком / Фото: Flickr

Тому незважаючи на чутки, які поширюються навколо нашої країни, українцям не варто гарячково здавати квитки на закордонний рейси. У будь-якому випадку, процедура розірвання документів про безвізовий режим займе не один тиждень. І судячи з того, які дивіденди отримують європейські країни, запрошуючи на роботу українців, Євросоюз не готовий йти на такий радикальний крок.