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В ЕС требуют отменить безвиз для Украины – СМИ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
29 сентября, 13:18
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Об отмене безвиза заговорили в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Чехии – в частности, последняя недовольна нарушениями Украины
В ЕС хотят отменить безвиз для украинцев
В ЕС хотят отменить безвиз для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько стран – членов Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Об этом пишет "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренний документ ЕС.

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Документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Как пишет СМИ, такое решение принято из-за того, что упомянутые страны нарушают правила. В частности, люди пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

Какие страны жалуются?

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Об отмене безвиза для Украины заговорили в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Чехии:

  • число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%;
  • Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.
  • Франция указала на проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии.
  • Бельгия жалуется на Молдову;
  • Чехия – на Грузию, Молдову и Украину.

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