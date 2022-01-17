"Старая политика и спектакль": "слуги" и "ЕС" поругались из-за Порошенко

Петр Порошенко (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

В политической партии "Слуга народа" считают, что действия пятого президента Украины Петра Порошенко являются "проявлением позорных привычек старой политики".

Об этом указано в заявлении партии, которое опубликовала в телеграм-канале пресс-секретарь политической партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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"Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом", – говорится в заявлении партии.

О чем идет речь в заявлении

По мнению партии "Слуга народа", замысел пятого президента – избежать ответственности за свои действия, а также заработать политические дивиденды. Этого, как говорится в заявлении, Порошенко хочет достичь через политизацию дела с объявлением ему подозрения в государственной измене.

В "Слуге народа" также призвали представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в "политических спектаклях":

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"Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но нет иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется. В то же время мы призываем представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу".

Что говорили в Офисе президента

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, поведение пятого президента Украины Петра Порошенко по возвращении из-за границы свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам.

"Если человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает определенные простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного", – сказал советник главы Офиса президента.

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Позиция "Европейской солидарности"

В то же время в партии "Европейская солидарность" призвали "слуг" не прятаться за представителями и внештатными советниками и лично высказаться о ситуации в стране.

"Об атаке на демократию и свободу слова в Украине, выборочном правосудии, преследовании оппозиции, препятствовании гражданам на мирный протест, прослушивании и слежке за оппонентами бестолковой, непрофессиональной зеленой власти, которая стремительно теряет свою легитимность, превращении Украины в авторитарное государство с неадекватным руководителем", – заявили в "ЕС".

В партии добавили, что депутаты от "Слуги народа" должны вернуться из отпуска и собраться на внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нужно обсудить вопросы национальной безопасности Украины, энергетического кризиса и т. д.

Возвращение Порошенко