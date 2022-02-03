Стало известно, почему депутата Кузьминых объявили в розыск – эксклюзив от НАБУ

Сергей Кузьминых. Фото: коллаж "Сегодня"

Народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, который попался на взятке, 3 февраля НАБУ объявило в розыск. Как оказалось, он проигнорировал повестки о вызове на допрос.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Маргарита Живага в эфире телеканала "Украина 24".

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"В соответствии с тем, что он получил статус подозреваемого, у него в соответствии с УПК есть ряд обязанностей, в частности прибыть к следователю, прокурору или суду по первому требованию. Его должным образом проинформировали, заранее, о датах и времени запланированных процессуальных действий, однако повестки о вызове нардеп проигнорировал", – сказала она.

Адвокаты сообщили НАБУ, что нардеп якобы находится в больнице, но эту информацию не подтвердили в медучреждении.

"Ни нардеп, ни его защитница отказались сообщить следствию о заведении здравоохранении, где он якобы находится, таким образом следствие было вынуждено объявить в розыск", – подытожила Живага.

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Дело против Кузьминых