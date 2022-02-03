Стало известно, почему депутата Кузьминых объявили в розыск – эксклюзив от НАБУ

Сергей Кузьминых. Фото: коллаж "Сегодня"
Народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, который попался на взятке, 3 февраля НАБУ объявило в розыск. Как оказалось, он проигнорировал повестки о вызове на допрос.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Маргарита Живага в эфире телеканала "Украина 24".
"В соответствии с тем, что он получил статус подозреваемого, у него в соответствии с УПК есть ряд обязанностей, в частности прибыть к следователю, прокурору или суду по первому требованию. Его должным образом проинформировали, заранее, о датах и времени запланированных процессуальных действий, однако повестки о вызове нардеп проигнорировал", – сказала она.
Адвокаты сообщили НАБУ, что нардеп якобы находится в больнице, но эту информацию не подтвердили в медучреждении.
"Ни нардеп, ни его защитница отказались сообщить следствию о заведении здравоохранении, где он якобы находится, таким образом следствие было вынуждено объявить в розыск", – подытожила Живага.
Дело против Кузьминых
- Напомним, народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об "откате" 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".
- Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.