"США и Украина едины": Блинкен призвал Россию отступить (видео)

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал видеоролик в поддержку Украины и отметил единство западных союзников в данном вопросе.
"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации дипломатическим путем. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", – написал Блинкен в Twitter.
Глава Госдепа в видеоролике процитировал заявления ведущих западных политиков в поддержку Украины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг:
"Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам".
Глава МИД Германии Анналена Бербок:
"Мое послание сегодня такое же: солидарность... Мы не говорим об Украине без Украины".
Госсекретарь США Энтони Блинкен:
"Мы абсолютно привержены принципу: ничего об Украине без Украины".
Глава МИД Дании Йеппе Кофод:
"Мы призываем Россию разрядить ситуацию. Дания полностью поддерживает суверенитет Украины".