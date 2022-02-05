"США та Україна єдині": Блінкен закликав Росію відступити (відео)

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Держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України та наголосив на єдності західних союзників у цьому питанні.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені", – написав Блінкен у Twitter.

Голова Держдепу у відеоролику процитував заяви провідних західних політиків на підтримку України.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг:

"Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс щодо ключових принципів".

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок:

"Моє послання сьогодні таке саме: солідарність... Ми не говоримо про Україну без України".

Держсекретар США Ентоні Блінкен:

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"Ми абсолютно віддані принципу: нічого про Україну без України".

Голова МЗС Данії Єппе Кофод:

"Ми закликаємо Росію розрядити ситуацію. Данія повністю підтримує суверенітет України".

Перемовини США і Росії щодо України

21 січня в Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Вони тривали 1,5 години – менше, ніж планувалося.

Перед зустріччю США пригрозили Росії припиненням переговорів. Агресія проти України лише призведе до того, чому намагається протистояти Москва, а саме до зміцнення НАТО, зазначив Блінкен. Він наголосив, що в умовах пандемії та загрози кліматичних змін світу не потрібен ще й новий конфлікт.

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Крім того, державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну. Він додав, що багато років поспіль США та НАТО намагалися налагодити відносини з Росією, але РФ всіляко відхиляла ці спроби.

Глава російського МЗС Сергій Лавров своєю чергою заявив, що РФ не збирається нападати на Україну.