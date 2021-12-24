СМИ: Украина разработала план по Донбассу – там 10 шагов

Украина сформулировала 10 шагов по реализации Минских соглашений. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина разработала документ из 10 шагов для реализации Минских соглашений и установления мира на Донбассе.

Издание "Коммерсантъ" получило в свое распоряжение этот документ.

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Зеленский заявил о 10 шагах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сформулировал стратегию выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, речь идет о 10 шагах, к которым также привлечены "Нормандский формат" и США.

Об этом украинский лидер рассказал журналистам на конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова выполнять условия Минских соглашений, однако это же самое должен пообещать и Кремль.

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"Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже когда они говорят о выполнении этапов Минских переговоров, мы говорим: мы готовы выполнять", – заявил президент.

По предварительной информации, стратегия с десятью шагами уже передана США, Франции, Германии и РФ. Владимир Зеленский назвал ее сложным документом.

План из 10 шагов по Донбассу

Как сообщает издание, сам документ под названием "Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года" Киев распространил еще в начале декабря перед заседанием Трехсторонней контрактной группы (ТКГ). Российское издание обнародовало свою версию десяти пунктов мирного плана, предложенного Украиной для разблокирования мирного процесса на Донбассе.

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Предполагалось, что это положение будет выполнено на заседание ТКГ 8-9 декабря. Тогда украинская делегация должна была договориться о возобновлении режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года. Однако достигнуть такого соглашения стороны смогли лишь на последнем в этом году заседании группы 22 декабря. Об этом украинская делегация сообщила в своем Telegram-канале. Второй пункт подразумевает обоюдное открытие двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников. Этих договоренностей достичь так и не удалось. В рамках этого положения украинская делегация должна была предоставить на заседании ТГК списки удерживаемых в связи с конфликтом людей, подлежащих освобождению или обмену, и сделать все возможное для их возвращения домой до конца 2021 года. Для этого украинская сторона собиралась завершить ранее начатые процедуры в отношении людей, желающих переехать на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) или в Россию. В четвертом пункте украинские власти отметили, что намерены вернуться к рассмотрению законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера", который был одобрен контактной группой еще в октябре 2019 года. Он определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона должна была поднять на заседании ТКГ вопрос об обеспечении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ надежного и безопасного доступа по всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата. В этом положении говорится о необходимости провести телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. В ходе бесы главы государств должны обсудить вопрос возвращения к режиму прекращения огня, содействие по проведению взаимного освобождения и обмена пленными в период новогодних праздников, а также определить уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа через Украину после 2024 года. Подготовить и согласовать повестки дня и итоговых документов в рамках организации очной встречи лидеров Украины и России. Провести личную встречу двух президентов. Провести саммит глав стран-участниц "нормандского формата". Согласовать в рамках контрольной группы ряд законов, которые позднее будут внесены в Верховную раду Украины. В частности, законопроект об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера", об амнистии, о децентрализации власти с учетом особенностей ОРДЛО, о создании специальной свободной экономической зоны, а также об особенности проведения местных выборов на территории ОРДЛО.

Как уточняет издание, пункты, которые прописаны в десятом шаге, ранее уже обсуждались и были сформулированы почти семь лет назад. Все они прописаны в "Комплексе мер по выполнению "Минских соглашений" от 2015 года.

Ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.

Также напомним, Путин заговорил о "новой операции на Донбассе" – что ответили у Зеленского.