ЗМІ: Україна розробила план щодо Донбасу – там 10 кроків

Україна сформулювала 10 кроків щодо реалізації Мінських угод. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна розробила документ із 10 кроків для реалізації Мінських угод та встановлення миру на Донбасі.

Видання "Комерсант" отримало в розпорядження цей документ.

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Зеленський заявив про 10 кроків

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ сформулював стратегію виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, йдеться про 10 кроків , до яких також залучено "Нормандський формат" та США.

Про це український лідер розповів журналістам на конференції послів "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова виконувати умови Мінських угод, проте це саме має пообіцяти і Кремль.

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"Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу. Нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Навіть коли вони говорять про виконання етапів Мінських переговорів, ми говоримо: ми готові виконувати", – заявив президент.

За попередньою інформацією, стратегія з десятьма кроками вже передана США, Франції, Німеччині та РФ. Володимир Зеленський назвав її складним документом.

План із 10 кроків по Донбасу

Як повідомляє видання, сам документ під назвою "Необхідні кроки для розблокування роботи Тристоронньої контактної групи, "нормандського формату", виконання Мінських угод та загальних узгоджених підсумків Паризького саміту у "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року" Київ поширив ще на початку грудня перед засіданням Тристоронньої контрактної групи (ТКГ). Російське видання оприлюднило свою версію десяти пунктів мирного плану, запропонованого Україною для розблокування мирного процесу на Донеччині.

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Передбачалося, що це положення буде виконано на засідання ТКГ 8-9 грудня. Тоді українська делегація мала домовитися про поновлення режиму припинення вогню з 00:00 за київським часом 10 грудня 2021 року та повернення до виконання "Заходу з посилення режиму припинення вогню" від 22 липня 2020 року. Проте досягти такої угоди сторони змогли лише на останньому засіданні групи 22 грудня. Про це українська делегація повідомила у своєму Telegram-каналі. Другий пункт передбачає взаємне відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ "Золоте" та "Щастя") на лінії розмежування та повторного відкриття всіх існуючих КПВВ, а також продовження режиму їхньої роботи напередодні новорічних та різдвяних свят. Цих домовленостей досягти так і не вдалося. В рамках цього положення українська делегація повинна була надати на засіданні ТГК списки людей, які утримуються у зв'язку з конфліктом, які підлягають звільненню або обміну, і зробити все можливе для їх повернення додому до кінця 2021 року. Для цього українська сторона збиралася завершити раніше розпочаті процедури стосовно людей, які бажають переїхати на території ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей) або до Росії. У четвертому пункті українська влада зазначила, що має намір повернутися до розгляду законопроєкту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементованою у ньому "формулою Штайнмайєра", який був схвалений контактною групою ще у жовтні 2019 року. Він визначає механізм набуття чинності законом про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Українська сторона мала підняти на засіданні ТКГ питання щодо забезпечення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надійного та безпечного доступу по всій території України з метою повного виконання свого мандату. У цьому положенні йдеться про необхідність провести телефонні переговори президента України Володимира Зеленського із президентом Росії Володимиром Путіним. У ході бесіди глави держав мають обговорити питання повернення до режиму припинення вогню, сприяння проведенню взаємного звільнення та обміну полоненими в період новорічних свят, а також визначити уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року. Підготувати та погодити порядок денний та підсумкових документів у рамках організації очної зустрічі лідерів України та Росії. Провести особисту зустріч двох президентів. Провести саміт глав країн-учасниць "нормандського формату". Узгодити у рамках контрольної групи низку законів, які пізніше будуть внесені до Верховної Ради України. Зокрема, законопроєкт про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою в нього "формулою Штайнмайєра", про амністію, децентралізацію влади з урахуванням особливостей ОРДЛО, створення спеціальної вільної економічної зони, а також особливості проведення місцевих виборів на території ОРДЛО.

Як уточнює видання, пункти, прописані в десятому кроці, раніше вже обговорювалися і були сформульовані майже сім років тому. Усі вони прописані у "Комплексі заходів щодо виконання "Мінських угод" від 2015 року.

Раніше ми повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.

Також нагадаємо, Путін заговорив про "нову операцію на Донбасі" – що відповіли у Зеленського.