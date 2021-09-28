"Слуги народа" готовят новый турборежим в Раде: что это значит

"Слуги народа" снова будут принимать законы пачками? Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на съезде в Трускавце обсудят возможность парламентской работы в новом турборежиме, чтобы успеть выполнить как можно больше предвыборных обещаний.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, у "слуг" осталось всего два года, чтобы успеть реализовать хотя бы часть своих планов.



"Мы условно находимся в стадии "экватор". Мы половину срока (9-го созыва Рады) уже отработали и еще половина предстоит впереди. У нас есть масса обещаний электоральных, которые мы обещали избирателям, и хотим их выполнить … Осталось два года – это не так много. Для простого обывателя много, но если взять инертность работы государственной машины, чтобы почувствовать результаты от изменений, – это не много", – сказал Арахамия.

Он отметил, что пока принимается закон, подзаконные акты – на одну инициативу может уйти и полгода.

"Надо свести все, что мы уже сделали, что нам предстоит еще сделать, приоритезировать эти программы, возможно, что-то отбросить, потому что уже не успеваем, и идти быстрым темпом. Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима, потому что уже нужно бежать быстрым ходом. Поэтому нам (в Трускавце. – Ред.) нужно синхронизировать команду", – объяснил глава фракции.

Первый турборежим-2019

С конца августа до середины октября 2019 года, когда "слуги народа" впервые добрались до законотворческой работы, в Раде кипела работа, законы принимались очень быстро и много, за что неоднократно подвергались критике.

Президент Владимир Зеленский даже похвалил за это "слуг" и отметил, что за два месяца было принято более 40 законов, часть из которых бизнес и другие международные партнеры ждали годами.

В середине октября того же года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил, что парламент заканчивает с турборежимом. При этом он отмечал, что депутаты не станут работать хуже или медленнее, а просто переходят к более плановой работе.

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Напомним, съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya. Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. При этом Арахамия заявил, что Разумков до сих пор не приглашен туда.