"Слуга" Кузьминых сбил с ног прокурора прямо в суде — видео

Кузьминых на выходе из суда толкнул прокурора / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп из "Слуги народа" Сергей Кузьминых покинул зал суда после того, как заседание по избранию ему меры пресечения было перенесено на следующий день.

По пути из суда нардеп устроил потасовку с одним из прокуроров и сбил его с ног — это видно на видео, опубликованном изданием "Страна".

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Прокуроры окружили Кузьминых и хотели вручить повестку на завтрашнее судебное заседание, но депутат оттолкнул одного из прокуроров, который из-за этого упал на пол.

При этом Кузьминых и его сопровождающие сразу же заявили, что это провокация.

"Вставайте и не падайте! У меня на видео снято, что вы на него набросились!" — сказал пострадавшему прокурору один из спутников нардепа.

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Перенесли заседание суда

7 февраля суд так и не смог избрать нардепу меру пресечения по подозрению в получении "откатов" за поставки медицинского оборудования. Заседание было перенесено из-за того, что у Кузьминых не было при себе документов, кроме удостоверения народного депутата.

Судебное заседание из-за этого перенесли на 8 февраля.

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Нардеп был задержан 7 февраля после того, как явился в НАБУ вместе с адвокатом. Кузьминых заявил, что не собирается скрываться и пришел из-за того, что узнал, что находится в розыске.

Дело Кузьминых