Случайно выпал из окна? Российский дипломат найден мертвым

Имя посла не уточняется / Фото: Коллаж: Сегодня

У здания консульского отдела посольства России в Берлине был найден российский дипломат. Предположительно, он выпал из окна.

Об этом сообщает издание Spiegel.

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По данным издания, полиция Берлина обнаружила тело мужчины у здания, реанимировать его не удалось.

По всей видимости, мужчина упал с верхнего этажа комплекса посольства на Беренштрассе в районе Митте в Берлине. Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие службы безопасности увидели в нем переодетого сотрудника внутренней секретной службы ФСБ России.

Второй секретарь посольства упал с верхнего этажа здания. Он был аккредитован с лета 2019 года. Источники в службе безопасности сообщили, что обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти "неизвестны". По информации газеты, тело дипломата было перевезено в Россию. Посольство отказалось давать изданию комментарии по "этическим соображениям".

По информации служб безопасности ФРГ, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.

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Не все так просто

США отправят домой еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников в ближайшие месяцы.

Путин сокращает штат дипломатической миссии США в Москве

Посольство США в России может быть вынуждено свести свою работу к выполнению лишь технических функций. Это связано с тем, что Россия внесла ограничения в отношении дипмиссий.

Штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в начале 2017 года до 120 в настоящий момент. В дипмиссии не хватает сотрудников для выполнения базовых задач, таких как открытие и закрытие ворот, обеспечение безопасности телефонных звонков или управление лифтами.

Сокращение штата дипломатической миссии США в Москве связано с указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля, запрещающим, в частности, нанимать россиян и граждан третьих стран дипмиссиям "недружественных" государств, к которым позднее были отнесены США и Чехия.

В связи с этим запретом посольство США объявило, что практически перестанет оказывать консульские услуги, в частности, прекратит выдавать неиммиграционные визы для недипломатов.

В 2017 году Путин распорядился, чтобы американские дипломатические миссии в России сократили количество своих сотрудников на 755 человек – в ответ на санкции, введенные из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в США 2016 года.

Ранее мы сообщали, что в России остались без виз в США. Госдепартамент отнес граждан России к категории "Homeless Nationalities" ("бездомные национальности").