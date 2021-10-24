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"Бездомная национальность". В России остались без виз в США

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
24 октября, 12:38
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Россияне не смогут получить американскую визу на территории Российской Федерации
Госдеп США внес россиян в список «бездомных национальностей». Фото: коллаж "Сегодня"
Госдеп США внес россиян в список «бездомных национальностей». Фото: коллаж "Сегодня"

Госдепартамент Соединенных Штатов отнес граждан России, желающих получить американскую визу, к категории "Homeless Nationalities" ("бездомные национальности").

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа США.

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Помимо россиян, в списке — граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Во второй колонке списка указаны ближайшие города, где представители "бездомных национальностей" могут получить визу. Россиянам предлагается получать визы в Варшаве.

Граждане России, проживающие в других странах, могут обращаться в консульства США в стране пребывания.

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Как формируется список

В список "Homeless Nationalities", как правило, входят заявители из стран, в которых "Соединенные Штаты не имеют консульского представительства или в которых политическая ситуация или ситуация в области безопасности является достаточно нестабильной или неопределенной, чтобы ограниченный консульский персонал не был уполномочен обрабатывать заявления" на визы, говорится на сайте Госдепа.

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