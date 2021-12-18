Скандал в Польше: из-за сбежавшего в Беларусь солдата уволили всех его командиров

На родине беглеца ожидает уголовное наказание / Коллаж "Сегодня"

В Польше разворачивается скандал вокруг дезертировавшего в Беларусь солдата, который уже попросил политического убежища в Минске. 18 декабря стало известно, что командование пограничных войск Польши уволило командиров беглеца.

Об этом сообщает Министерство обороны Польши на своей странице в Твиттере.

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Что произошло

"После получения рапорта от командира дивизии генерала Радомского министр Мариуш Блащак принял решение уволить со своих постов командиров солдата, который оказался в Беларуси. Были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона в Венгожеве", – говорится в заявлении Минобороны Польши.

Также будет возбуждено уголовное дело в отношении сбежавшего солдата.

Дезертир

16 декабря военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен в пограничной полосе нарядом Гродненской пограничной группы. На следующий день Госпогранкомитет Беларуси (ГПК) сообщил, что Эмиль пришел к ним по доброй воле и попросил политического убежища.

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"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике Беларусь", – заявили в ГПК, передает "Интерфакс".

Позже появились сообщения о том, что польский дезертир предоставляет беларусской стороне разоблачающую информацию. В частности, по словам Эмиля, он оказался свидетелем убийства польскими силовиками двух мигрантов. Военнослужащий заявляет, что из польской армии дезертировал из-за того, что устал терпеть "беззаконие" и "безумие" на границе.

Ситуация на границе