Скандал с новогодним поздравлением: сержанту ВСУ приказали праздновать с Зеленским

Наталия Борисовская сидела рядом с Зеленским. Коллаж "Сегодня"

В новогоднем поздравлении президента Владимира Зеленского нашли "зраду": сержанта ВСУ Наталию Борисовскую пользователи Сети обвинили в том, что приняла участие в съемках президентского обращения. Она жестко ответила всем недоброжелателям и намекнула, что не рвалась туда, но якобы был приказ.

Об этом она написала в Facebook.

Реклама

Девушку засыпали в Сети гневными сообщениями, мол, военнослужащая "зашкварилась" участием в новогодних съемках главы государства.

"Все, ставлю точку в этой вакханалии по "зраде". Мне, конечно, льстит, что вы видите в моем лице "легализацию" целого президента, но лучше "е**те" мозги тем, кто за него голосовал. Оказывается, я была героем на войне только тогда, когда была по вкусу политическим предпочтениям. Ну а так я предатель целого государства. Алё, ГБР, здесь нужно по измене мне повестку в***ать", – написала Борисовская.

Борисовская на новогоднем поздравлении Зеленского

Военнослужащую еще поразило то, что новогоднее обращение президента смотрели те, кто его ненавидит. Также она намекнула, что на новогоднем празднике в Мариинском дворце оказалась по приказу начальства.

Реклама

"Готова освободить место "героя на войне" для недовольных… Ах, б**ть, забыла, вы же свое отвоевали, сейчас война в Facebook. Я все выдержу, но искренне надеюсь, что весь этот ср*ч без всякой конструктивной логики и незнание внутренней кухни армии (что такое приказ и как его выполнять) не перейдет на настоящих Героев Украины, которые были рядом со мной", – подчеркнула она.

В другой своей публикации Наталия подтвердила, что пошла к Зеленскому по приказу командиров.

Реклама

"Друзья" удаляются… Если нет понимания, что я действующая военнослужащая и это было распоряжение, ну что сказать…" – подчеркнула Борисовская.

Новый год-2022