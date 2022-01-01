Новый год с Зеленским во дворце – кто попал в новогоднее обращение

В новогоднем поздравлении приняли участие спортсмены, врачи, пилоты, медики

По словам Зеленского, на мероприятии присутствовали все те, кем может гордиться Украина / Фото: Коллаж: Сегодня

В съемках новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, которое проходило в Мариинском дворце, были приглашены украинцы, которые отличились общественно важной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В праздничном мероприятии приняли участие

пилоты вертолета Airbus H145 Виталий Цапка и Василий Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи провели срочную эвакуацию младенца с врожденным пороком сердца;

летчик ГП "Антонов", пилот самолета "Мрия", Герой Украины Сергей Трошин;

шахтер из Краматорска Евгений Александров;

технолог хлебзавода из Днепра Светлана Кульбака;

строитель моста Александр Ластовяк и металлург из Днепра Андрей Шолков;

учитель физики Герой Украины Илья Гельфгат;

учитель химии из Ворохты Ивано-Франковской области Ирина Билинчук;

священник из Золочева Михаил Сукмановский;

дзюдоистка Дарья Билодид и ее тренер Светлана Кузнецова;

гребец-каноист Юрий Чебан и тренер Людмила Чебан;

гимнаст Олег Верняев со своим тренером Геннадием Сартинским;

легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером;

борец греко-римского стиля Жан Беленюк с тренером Владимиром Шацких;

президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка;

10-кратный паралимпийский чемпион, параплаватель, Герой Украины Максим Крипак;

чемпионом мира по джиу-джитсу Игорь Евтушенко;

врач-трансплантолог из "Оxматдета" Александр Лисица;

врач-гематолог из Черкасс Виктор Парамонов;

врач из Львова Олег Самчук;

медсестра из Одессы Алла Кужель;

главный врач Центральной районной больницы города Попасной Александр Ковальчук;

мать 19 детей Светлана Ковалевич;

Александра Слюсаренко, которая после смерти обоих родителей занимается семьей из 10 братьев и сестер.

победитель олимпиад Александр Панасенко;

восьмилетняя Ярина Закалюжная, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket;

12-летняя Татьяна Тулайдан, спасшая во время паводка в пгт. Ясиня Ивано-Франковской области четырех братьев и сестер;

заслуженный донор из Днепра Владимир Николаев;

оперный певец, солист Национальной оперы Украины Александр Цимбалюк;

балерина Елена Потапова;

хореограф Мирослав Вантух;

дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины Герман Макаренко;

профессор Черновицкого университета Олег Ангельский;

руководитель государственного предприятия КБ "ЛУЧ", Герой Украины Олег Коростелев;

уроженка Донбасса Татьяна Яловчак, которая покорила семь самых высоких вершин мира.

жена и дочь арестованного во временно оккупированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко Екатерина и Стефания Есипенко;

танкист, Герой Украины Евгений Сидоренко;

доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло;

пограничник, Герой Украины Эдуард Атрашкевич;

начальник штаба – первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, Герой Украины Иван Винник;

старший лейтенант ВСУ, Герой Украины Владимир Соснин;

лейтенант ВСУ, Герой Украины Василий "Тайфун" Тарасюк;

командир фрегата "Гетман Сагайдачный";

капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий;

старший сержант ВСУ Наталья Борисовская.

Поздравление Зеленского

По сложившейся традиции, 31 декабря 2021 года, президент поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он рассказал о главных достижениях за 2021 год, поблагодарив украинцев, которые строят и творят страну. В частности, он отметил, что страна выстояла, несмотря на устрашение и внешними угрожающими факторами, и внутренними.

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