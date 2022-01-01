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Новый год с Зеленским во дворце – кто попал в новогоднее обращение

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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1 января, 20:15
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В новогоднем поздравлении приняли участие спортсмены, врачи, пилоты, медики
По словам Зеленского, на мероприятии присутствовали все те, кем может гордиться Украина
По словам Зеленского, на мероприятии присутствовали все те, кем может гордиться Украина / Фото: Коллаж: Сегодня

В съемках новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, которое проходило в Мариинском дворце, были приглашены украинцы, которые отличились общественно важной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В праздничном мероприятии приняли участие

  • пилоты вертолета Airbus H145 Виталий Цапка и Василий Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи провели срочную эвакуацию младенца с врожденным пороком сердца;
  • летчик ГП "Антонов", пилот самолета "Мрия", Герой Украины Сергей Трошин;
  • шахтер из Краматорска Евгений Александров;
  • технолог хлебзавода из Днепра Светлана Кульбака;
  • строитель моста Александр Ластовяк и металлург из Днепра Андрей Шолков;
  • учитель физики Герой Украины Илья Гельфгат;
  • учитель химии из Ворохты Ивано-Франковской области Ирина Билинчук;
  • священник из Золочева Михаил Сукмановский;
  • дзюдоистка Дарья Билодид и ее тренер Светлана Кузнецова;
  • гребец-каноист Юрий Чебан и тренер Людмила Чебан;
  • гимнаст Олег Верняев со своим тренером Геннадием Сартинским;
  • легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером;
  • борец греко-римского стиля Жан Беленюк с тренером Владимиром Шацких;
  • президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка;
  • 10-кратный паралимпийский чемпион, параплаватель, Герой Украины Максим Крипак;
  • чемпионом мира по джиу-джитсу Игорь Евтушенко;
  • врач-трансплантолог из "Оxматдета" Александр Лисица;
  • врач-гематолог из Черкасс Виктор Парамонов;
  • врач из Львова Олег Самчук;
  • медсестра из Одессы Алла Кужель;
  • главный врач Центральной районной больницы города Попасной Александр Ковальчук;
  • мать 19 детей Светлана Ковалевич;
  • Александра Слюсаренко, которая после смерти обоих родителей занимается семьей из 10 братьев и сестер.
  • победитель олимпиад Александр Панасенко;
  • восьмилетняя Ярина Закалюжная, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket;
  • 12-летняя Татьяна Тулайдан, спасшая во время паводка в пгт. Ясиня Ивано-Франковской области четырех братьев и сестер;
  • заслуженный донор из Днепра Владимир Николаев;
  • оперный певец, солист Национальной оперы Украины Александр Цимбалюк;
  • балерина Елена Потапова;
  • хореограф Мирослав Вантух;
  • дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины Герман Макаренко;
  • профессор Черновицкого университета Олег Ангельский;
  • руководитель государственного предприятия КБ "ЛУЧ", Герой Украины Олег Коростелев;
  • уроженка Донбасса Татьяна Яловчак, которая покорила семь самых высоких вершин мира.
  • жена и дочь арестованного во временно оккупированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко Екатерина и Стефания Есипенко;
  • танкист, Герой Украины Евгений Сидоренко;
  • доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло;
  • пограничник, Герой Украины Эдуард Атрашкевич;
  • начальник штаба – первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, Герой Украины Иван Винник;
  • старший лейтенант ВСУ, Герой Украины Владимир Соснин;
  • лейтенант ВСУ, Герой Украины Василий "Тайфун" Тарасюк;
  • командир фрегата "Гетман Сагайдачный";
  • капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий;
  • старший сержант ВСУ Наталья Борисовская.

Поздравление Зеленского

По сложившейся традиции, 31 декабря 2021 года, президент поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он рассказал о главных достижениях за 2021 год, поблагодарив украинцев, которые строят и творят страну. В частности, он отметил, что страна выстояла, несмотря на устрашение и внешними угрожающими факторами, и внутренними.

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Как праздновали другие политики

Журналист Дмитрий Гордон на Новый год в прямом эфире раздавал подарки политикам и не только. Досталось даже президенту РФ Владимиру Путину, но не факт, что презент довезут до Москвы.

народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко встретил новый 2022 год с известным в прошлом футболистом киевского "Динамо" Сергеем Ребровым.

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