Новый год с Зеленским во дворце – кто попал в новогоднее обращение

В съемках новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, которое проходило в Мариинском дворце, были приглашены украинцы, которые отличились общественно важной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В праздничном мероприятии приняли участие
- пилоты вертолета Airbus H145 Виталий Цапка и Василий Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи провели срочную эвакуацию младенца с врожденным пороком сердца;
- летчик ГП "Антонов", пилот самолета "Мрия", Герой Украины Сергей Трошин;
- шахтер из Краматорска Евгений Александров;
- технолог хлебзавода из Днепра Светлана Кульбака;
- строитель моста Александр Ластовяк и металлург из Днепра Андрей Шолков;
- учитель физики Герой Украины Илья Гельфгат;
- учитель химии из Ворохты Ивано-Франковской области Ирина Билинчук;
- священник из Золочева Михаил Сукмановский;
- дзюдоистка Дарья Билодид и ее тренер Светлана Кузнецова;
- гребец-каноист Юрий Чебан и тренер Людмила Чебан;
- гимнаст Олег Верняев со своим тренером Геннадием Сартинским;
- легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером;
- борец греко-римского стиля Жан Беленюк с тренером Владимиром Шацких;
- президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка;
- 10-кратный паралимпийский чемпион, параплаватель, Герой Украины Максим Крипак;
- чемпионом мира по джиу-джитсу Игорь Евтушенко;
- врач-трансплантолог из "Оxматдета" Александр Лисица;
- врач-гематолог из Черкасс Виктор Парамонов;
- врач из Львова Олег Самчук;
- медсестра из Одессы Алла Кужель;
- главный врач Центральной районной больницы города Попасной Александр Ковальчук;
- мать 19 детей Светлана Ковалевич;
- Александра Слюсаренко, которая после смерти обоих родителей занимается семьей из 10 братьев и сестер.
- победитель олимпиад Александр Панасенко;
- восьмилетняя Ярина Закалюжная, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket;
- 12-летняя Татьяна Тулайдан, спасшая во время паводка в пгт. Ясиня Ивано-Франковской области четырех братьев и сестер;
- заслуженный донор из Днепра Владимир Николаев;
- оперный певец, солист Национальной оперы Украины Александр Цимбалюк;
- балерина Елена Потапова;
- хореограф Мирослав Вантух;
- дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины Герман Макаренко;
- профессор Черновицкого университета Олег Ангельский;
- руководитель государственного предприятия КБ "ЛУЧ", Герой Украины Олег Коростелев;
- уроженка Донбасса Татьяна Яловчак, которая покорила семь самых высоких вершин мира.
- жена и дочь арестованного во временно оккупированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко Екатерина и Стефания Есипенко;
- танкист, Герой Украины Евгений Сидоренко;
- доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло;
- пограничник, Герой Украины Эдуард Атрашкевич;
- начальник штаба – первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, Герой Украины Иван Винник;
- старший лейтенант ВСУ, Герой Украины Владимир Соснин;
- лейтенант ВСУ, Герой Украины Василий "Тайфун" Тарасюк;
- командир фрегата "Гетман Сагайдачный";
- капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий;
- старший сержант ВСУ Наталья Борисовская.
Поздравление Зеленского
По сложившейся традиции, 31 декабря 2021 года, президент поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он рассказал о главных достижениях за 2021 год, поблагодарив украинцев, которые строят и творят страну. В частности, он отметил, что страна выстояла, несмотря на устрашение и внешними угрожающими факторами, и внутренними.
Как праздновали другие политики
Журналист Дмитрий Гордон на Новый год в прямом эфире раздавал подарки политикам и не только. Досталось даже президенту РФ Владимиру Путину, но не факт, что презент довезут до Москвы.
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