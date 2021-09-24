Шефир не пришел на прямой эфир, но оставил сообщение

Шефир не пришел на ток-шоу из-за последних событий. Коллаж "Сегодня"

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир после покушения на него решил не ехать на прямой эфир для участия в политическом ток-шоу, поскольку привыкает к новой реальности своей жизни с охраной и собирался проведать в больнице водителя, который спас ему жизнь.

Соответствующее сообщение от него зачитала в программе "Право на владу" в эфире телеканала "1+1" ведущая Наталия Мосийчук.

По его словам, история с покушением внесла коррективы в его жизнь и быт.

"Привыкаю к новой реальности, к охране, графику. Мне необходимо наладить безопасность семьи и быт охраны, которую мне выделили. Больше всего переживаю за состояние здоровья своего водителя. Что бы ни говорили, лично я считаю, что он спас мне жизнь. Поэтому вечером буду у него. Конечно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы полностью оправиться. Это не мешает моей работе, но от всего остального хочу удержаться", – написал Шефир Наталии Мосийчук.

Что известно о покушении

Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский пообещал сильный ответ после покушения на его друга Шефира. В то же время он пообещал, что этот инцидент никак не повлияет на тот курс, который выбрала его команда в борьбе с коррупцией.