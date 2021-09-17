Сегодня Зеленский собирает СНБО, могут быть новые санкции

Зеленский с чиновниками рассмотрит ряд важных вопросов. Коллаж "Сегодня"

Сегодня в Офисе президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского.

Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе СНБО, все участники проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания. Оно запланировано на 17:00.

Источники издания сообщили, что СНБО рассмотрит некие "программные документы", а также якобы готовятся новые санкции, хотя кто под них попадет – пока не известно.

Что могут рассмотреть на СНБО

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал на форуме YES, что СНБО разберется с "банкопадом" в Украине.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины, – как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, "банкопадов" в нашей стране", – сказал он.

Кроме того, Кабинет министров одобрил новый пакет санкций, который был представлен Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, против 24 компаний и 6 физических лиц. Соответствующие материалы были переданы СНБО.

СНБО – оружие Зеленского

С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.

30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.

Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Напомним, 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.

Также на недавнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций против десятков российских чиновников и судей, а также пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе. В ответ Россия ввела санкции против 922 украинских чиновников, политиков и других лиц.