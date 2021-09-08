Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Чехия - Украина: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Власть События

СНБО рассмотрит новые санкции против оккупантов

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 сентября, 17:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина продолжает мстить России за оккупацию Крыма – в черный список могут попасть более 20 компаний и несколько человек
Пока не известно, какие вопросы будут рассматривать на заседании.
Пока не известно, какие вопросы будут рассматривать на заседании. / Фото: Офис Президента Украины

Сегодня Кабинет министров одобрил новый пакет санкций, который был представлен Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, против 24 компаний и 6 физических лиц. Соответствующие материалы внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Санкции предлагают ввести на пять лет за:

  • незаконное сооружение и эксплуатацию Керченского моста;
  • организацию сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ;
  • незаконную перепланировку парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя.

Санкции против компаний

Реклама

Они не смогут пользоваться своим имуществом на территории Украины (в случае обнаружения такового), им будет запрещено проведение экспортно-импортных операций, станет невозможным вывод капиталов за пределы Украины, санкции остановят выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины.

Санкции против физлиц

Этим людям будет запрещен въезд в Украину, они не смогут распоряжаться имуществом на территории Украины, им и аффилированным с ними людям будет запрещена приватизации и аренда государственного имущества.

Отметим, что по информации Вестей, следующее заседание СНБО должно состояться 10 сентября. Об этом им сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Реклама

СНБО – оружие Зеленского

  • С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.
  • 30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.
  • Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Напомним, 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.

Реклама

Также на недавнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций против десятков российских чиновников и судей, а также пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе. В ответ Россия ввела санкции против 922 украинских чиновников, политиков и других лиц.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

8 сентября 1991. В Киеве находится с визитом государственный министр, министр экономики, финансов и бюджета Франции...

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 772 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять