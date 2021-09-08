СНБО рассмотрит новые санкции против оккупантов

Сегодня Кабинет министров одобрил новый пакет санкций, который был представлен Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, против 24 компаний и 6 физических лиц. Соответствующие материалы внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Санкции предлагают ввести на пять лет за:
- незаконное сооружение и эксплуатацию Керченского моста;
- организацию сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ;
- незаконную перепланировку парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя.
Санкции против компаний
Они не смогут пользоваться своим имуществом на территории Украины (в случае обнаружения такового), им будет запрещено проведение экспортно-импортных операций, станет невозможным вывод капиталов за пределы Украины, санкции остановят выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины.
Санкции против физлиц
Этим людям будет запрещен въезд в Украину, они не смогут распоряжаться имуществом на территории Украины, им и аффилированным с ними людям будет запрещена приватизации и аренда государственного имущества.
Отметим, что по информации Вестей, следующее заседание СНБО должно состояться 10 сентября. Об этом им сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
СНБО – оружие Зеленского
- С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.
- 30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.
- Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.
Напомним, 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.
Также на недавнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций против десятков российских чиновников и судей, а также пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе. В ответ Россия ввела санкции против 922 украинских чиновников, политиков и других лиц.