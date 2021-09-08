СНБО рассмотрит новые санкции против оккупантов

Украина продолжает мстить России за оккупацию Крыма – в черный список могут попасть более 20 компаний и несколько человек

Пока не известно, какие вопросы будут рассматривать на заседании. / Фото: Офис Президента Украины

Сегодня Кабинет министров одобрил новый пакет санкций, который был представлен Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, против 24 компаний и 6 физических лиц. Соответствующие материалы внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Санкции предлагают ввести на пять лет за:

незаконное сооружение и эксплуатацию Керченского моста;

организацию сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ;

незаконную перепланировку парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя.

Санкции против компаний

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Они не смогут пользоваться своим имуществом на территории Украины (в случае обнаружения такового), им будет запрещено проведение экспортно-импортных операций, станет невозможным вывод капиталов за пределы Украины, санкции остановят выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины.

Санкции против физлиц

Этим людям будет запрещен въезд в Украину, они не смогут распоряжаться имуществом на территории Украины, им и аффилированным с ними людям будет запрещена приватизации и аренда государственного имущества.

Отметим, что по информации Вестей, следующее заседание СНБО должно состояться 10 сентября. Об этом им сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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СНБО – оружие Зеленского

С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.

30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.

Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Напомним, 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.

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Также на недавнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций против десятков российских чиновников и судей, а также пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе. В ответ Россия ввела санкции против 922 украинских чиновников, политиков и других лиц.