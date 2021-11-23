Санкции против окружения Януковича – Венедиктова озвучила планы

Венедиктова хочет продления санкций против чиновников времен Януковича. Коллаж "Сегодня"

В Офисе генерального прокурора прошло межведомственное совещание, на котором обсудили принятие мер для продолжения Европейским Союзом санкций в отношении бывших высокопоставленных чиновников Украины и их ближайшего окружения. Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В совещании приняли участие вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководство МВД, Нацполиции, Государственного бюро расследований, НАБУ и САП.

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Венедиктова созвала совещание. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Генпрокурор отметила, что в течение 2021 года одному из фигурантов изменено подозрение, удовлетворено три ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно), направлено девять запросов в рамках международного сотрудничества, а также наложен арест на четыре банковских счета бывшего топ-чиновника. Кроме того, судами удовлетворены пять ходатайств о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования и еще одно такое ходатайство находится на рассмотрении.

"Воплощаем пошаговую общую стратегию сохранения санкций ЕС в отношении чиновников и их окружения … В 2014 году Европейским Союзом были применены санкции в отношении 22 человек. Должны признать, что не все начатые в 2014 году производства были перспективными и снятие ограничительных мер вполне закономерно. После ежегодных пересмотров остаются действующими санкции в отношении 7 человек. По ним осуществляется досудебное расследование в 20 уголовных производствах. Многие остановлены из-за розыска подозреваемых, у других сбор доказательств продолжается, есть дела на финальной стадии следствия… Важны для сохранения санкций именно приговоры", – сказала Венедиктова.

Также правоохранители разыскивают активы этих экс-чиновников за границей, чтобы вернуть их через спецконфискацию. По ее словам, в уголовных производствах в отношении экс-чиновников наложен арест на значительное количество активов в Украине, Швейцарии, Лихтенштейне и Латвии более чем на 119 млн дол., более 74 млн. швейцарских франков и 172 млн. грн. денежных средств, корпоративные права на 776 млн. грн., 36 объектов недвижимости.

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Санкции против Януковича и его окружения