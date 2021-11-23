Санкції проти оточення Януковича – Венедіктова озвучила плани

Венедиктова хоче продовжити санкції проти чиновників часів Януковича. Колаж "Сьогодні"

В Офісі генерального прокурора пройшла міжвідомча нарада, на якій обговорили вжиття заходів для продовження Європейським Союзом санкцій стосовно колишніх високопосадовців України та їхнього найближчого оточення. Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

У нараді взяли участь віцепрем'єр-міністр із європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівництво МВС, Нацполіції, Державного бюро розслідувань, НАБУ та САП.

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Венедіктова скликала нараду. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Генпрокурор зазначила, що протягом 2021 року одному з фігурантів змінено підозру, задоволено три клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (заочно), направлено дев'ять запитів у рамках міжнародного співробітництва, а також накладено арешт на чотири банківські рахунки колишнього топ- чиновника. Крім того, судами задоволено п'ять клопотань щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування та ще одне таке клопотання перебуває на розгляді.

"У 2014 році Європейським Союзом було застосовано санкції відносно 22 осіб. Мусимо визнати, що не всі розпочаті у 2014 році провадження були перспективними і зняття обмежувальних заходів цілком закономірне. Після щорічних переглядів залишаються чинними санкції відносно 7 осіб. Наразі щодо них здійснюється досудове розслідування у 20 кримінальних провадженнях. Багато із них зупинені через розшук підозрюваних, у інших збір доказів триває, є справи на фінальній стадії слідства... Надважливі для збереження санкцій саме вироки", – сказала Венедіктова.

Також правоохоронці розшукують активи цих ексчиновників за кордоном, щоби повернути їх через спецконфіскацію. За її словами, у кримінальних провадженнях стосовно ексчиновників накладено арешт на значну кількість активів в Україні, Швейцарії, Ліхтенштейні та Латвії більш ніж на 119 млн дол., понад 74 млн. швейцарських франків та 172 млн. грн. грошових коштів, корпоративних прав на 776 млн. грн., 36 об'єктів нерухомості.

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Санкції проти Януковича та його оточення