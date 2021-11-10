Самолет Медведчука никуда не делся – СНБО ввел новые санкции

У Медведчука снова неприятности из-за санкций. Коллаж "Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны на сегодняшнем заседании ввел санкции против компаний, которые владеют или пользуются самолетами из "черного списка", среди которых и воздушное судно нардепа Виктора Медведчука.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

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"Сегодня было принято решение относительно трех самолетов – о наложении санкций. Все те самолеты, которые считают, что будут без разрешения где-то передвигаться, то они будут преследовать и подлежать санкциям. Самолет Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту "Жуляны" ("Киев" имени Сикорского), и он никуда ни разу не отправлялся", – сказал он.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов напомнил, что речь идет о пяти самолетах. Они использовались одной молдавской компанией, которая, как оказалось, не зарегистрирована как субъект хозяйственной деятельности в государственных авиационных органах Молдовы и не получила соответствующих разрешительных документов. Это в целом делало невозможным использование этих самолетов этой компанией.

По его словам, на момент применения санкций один самолет находился на территории Украины, которым пользовался Медведчук, и по состоянию на сегодня он тоже на нашей территории.

"Что происходило дальше. Владельцы этих самолетов пытались изменить юридические компании, которые пользуются или владеют этими самолетами. Промониторив этот процесс, мы обратились к СНБО, чтобы ввести новые санкции против новых компаний, которые используют те же самые самолеты. Сейчас происходит смена владельцев самолетов, они переоформляются на американские компании и один – в офшорную компанию", – рассказал глава СБУ.

Самолет Медведчука уже был под санкциями

В феврале этого года СНБО ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и активов, которыми они владеют.

В "черный список" попали и компании, на которых числятся самолеты, которые в нарушение украинского законодательства осуществляли перелеты между Киевом и Москвой.

Спустя несколько дней журналисты узнали, что самолеты успели перегнать в Швейцарию. Они вылетели в период с 10 по 21 февраля в аэропорт близ городка Сент-Галлен.

Также мы писали, что Данилов резко ответил Германии на предложение разместить мигрантов в Украине.