"С удивлением узнал": "слуга" Кузьминых отреагировал на свой розыск

Нардеп Сергей Кузьминых / Фото: Коллаж: Сегодня
Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых с удивлением узнал из интернета о его розыске НАБУ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он заявил, что не скрывался, не имеет такого намерения и готов участвовать во всех процессуальных действиях.
"В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать произошедшее и отстаивать свою позицию в суде", – написал он.
НАБУ объявило в розыск нардепа
3 февраля НАБУ объявило в розыск народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов.
В чем обвиняют Кузьминых
- 28 января народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ задержали на взятке в размере 558 тыс. грн. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об "откате" 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- НАБУ обратилось к генпрокурору для подписания подозрения нардепу.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".
- 2 февраля Кузьминых попросил исключить его из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Депутат призвал исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.