"З подивом дізнався": "слуга" Кузьміних відреагував на свій розшук

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Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних із подивом дізнався з інтернету про його розшук НАБУ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що не ховався, не має такого наміру та готовий брати участь у всіх процесуальних діях.

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"Я з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не ховаюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях. Наразі ані я, ані адвокат не отримували повістку, як передбачено законом. Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях, і найбільше зацікавлені розповісти про те, що сталося, та відстоювати свою позицію в суді", – написав він.

НАБУ оголосило у розшук нардепа

3 лютого НАБУ оголосило у розшук народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання та приховування від детективів.

У чому звинувачують Кузьміних